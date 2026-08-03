Платежная система Visa потратит 2,4 млрд долларов на борьбу с мошенничеством

Компания разрабатывает ИИ-решения для выявления мошенничества

Фото: Максим Платонов

Платежная система Visa достигла соглашения о приобретении компании BioCatch за $2,4 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

— Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и, как ожидается, завершится во втором квартале 2027 финансового года, — передает информацию ТАСС.

BioCatch разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления мошенничества. Технология анализирует поведение пользователей: особенности набора текста, жесты на сенсорных экранах и другие паттерны, чтобы обнаруживать подозрительные действия. Компания обслуживает более 350 банков по всему миру.

В Visa отметили, что ежегодный ущерб от мошенничества с захватом учетных записей и других схем превышает $1 трлн. Ранее в России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов для физических лиц и самозанятых.

Вадим Вахрушев