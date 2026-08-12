За год акции «Аэрофлота» подешевели на 47,6%

Котировки «Аэрофлота» на Московской бирже 12 августа снизились на 2,05%

Фото: Арсений Фавстрицкий

Торги акциями «Аэрофлота» на Московской бирже завершились снижением. По состоянию на 17:30 мск 12 августа цена бумаг опустилась на 2,05% относительно закрытия предыдущей сессии — до 35,45 рубля. При этом объем торгов превысил 376,9 млн рублей.

— На закрытие торгов 11 августа цена акций «Аэрофлота» составила 36,12 рубля, оборот торгов достиг 317,08 млн рублей, — сообщают «Ведомости».



Таким образом, за последние 12 месяцев стоимость акций «Аэрофлота» сократилась почти наполовину — снижение достигло 47,6%.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 октября возвращается на маршрут Москва — Абу-Даби и будет летать туда ежедневно.

Вадим Вахрушев