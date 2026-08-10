Продажи алкоголя в ресторанах России снизились почти в два раза за полугодие

В то же время объем продаж алкоголя в магазинах остался практически неизменным

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2026 года продажи алкогольной продукции (исключая пиво, сидр, медовуху и подобные напитки) в сегменте HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг) сократились на 42,4% по сравнению с прошлым годом, составив 818,3 тыс. дал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов отрасли.

В то же время объем продаж алкоголя в магазинах остался практически неизменным, уменьшившись всего на 0,65%, до 96,7 млн дал.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее заметное снижение наблюдается в сегменте винодельческой продукции: ее продажи упали на 44,8%, до 361 тыс. дал. Объем реализаций крепких напитков (с содержанием алкоголя более 9%) уменьшился на 39,78%, составив 447,3 тыс. дал.

Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», общее количество чеков в ресторанах и барах по России снизилось на 4%, а в Москве этот показатель упал на 11%. При этом средний чек увеличился на 8%, достигнув 3,2 тыс. руб. по всей стране, и на 6%, составив 4,5 тыс. руб. в Москве. Доля алкогольной продукции в чеках ресторанов по России уменьшилась на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, составив 37%, в то время как в Москве снижение составило 5 п. п., достигнув 32%, уточняют аналитики.

Ранее сообщалось, что Татарстан вышел в лидеры рынка общепита России по сумме выручки рестораторов.

Никита Егоров