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ВВП России вырос на 0,6% за первое полугодие

19:14, 12.08.2026

Во втором квартале экономика получила поддержку за счет устойчивого внутреннего спроса

ВВП России вырос на 0,6% за первое полугодие
Фото: Реальное время

Минэкономразвития РФ опубликовало предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта по итогам первого полугодия. По данным ведомства, рост экономики составил 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Рост во втором квартале был обеспечен устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей реального сектора, — передает информацию ТАСС.

Сохраняется высокая потребительская активность граждан. Кроме того, позитивный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот транспорта и обрабатывающие производства.

Среди отраслей, показавших прирост, — машиностроительный комплекс, фармацевтика и пищевая промышленность. В МЭР также отметили, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики способствует восстановлению деловой активности.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года составил 6,455 трлн рублей.

Вадим Вахрушев

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