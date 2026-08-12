ВВП России вырос на 0,6% за первое полугодие
Во втором квартале экономика получила поддержку за счет устойчивого внутреннего спроса
Минэкономразвития РФ опубликовало предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта по итогам первого полугодия. По данным ведомства, рост экономики составил 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Рост во втором квартале был обеспечен устойчивым внутренним спросом и положительной динамикой в ряде отраслей реального сектора, — передает информацию ТАСС.
Сохраняется высокая потребительская активность граждан. Кроме того, позитивный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот транспорта и обрабатывающие производства.
Среди отраслей, показавших прирост, — машиностроительный комплекс, фармацевтика и пищевая промышленность. В МЭР также отметили, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики способствует восстановлению деловой активности.
Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года составил 6,455 трлн рублей.
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