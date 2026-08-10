«Лента» купила полный пакет акций сети «О'кей»

Бренд «О'кей» исчезнет с рынка, а магазины будут ребрендированы в «Гипер Ленту» до конца 2026-го

Фото: Динар Фатыхов

Сеть гипермаркетов «О’кей» официально перешла под контроль компании «Лента». Так, 10 августа 2026 года компания приобрела 99,56% акций УК «О’кей», пишет «Коммерсантъ».

Информация о покупке была обнародована в начале июня 2026 года, когда «Лента» сообщила о получении 100% в ООО «РБФ-Ритейл». О возможности сделки стало известно еще в январе 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сделка по приобретению 75 гипермаркетов «О'кей» не включала денежные расчеты: «Лента» взяла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла». Сеть дискаунтеров «Да!» в сделку не вошла. Бренд «О'кей» вскоре исчезнет с розничного рынка, а магазины будут ребрендированы в «Гипер Ленту» до конца 2026 года. В «Ленте» ранее отмечали, что покупка бизнеса «О’кей» является частью стратегии по расширению присутствия в сегменте гипермаркетов.

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Никита Егоров