В Татарстане малый бизнес получил 175 млрд рублей выручки при помощи РМЦ

Количество поставщиков, зарегистрированных на платформе Республиканского маркетингового центра, превысило 6 тысяч

Фото: Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2026 года количество поставщиков, зарегистрированных на платформе Республиканского маркетингового центра (РМЦ), превысило 6 тысяч. Это на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает центр. Выручка малого бизнеса через платформу составила более 175 миллиардов рублей, что представляет собой рост почти на 53%.

РМЦ был создан по инициативе Министерства экономики Республики Татарстан на базе Агентства по государственному заказу и зарекомендовал себя как эффективный антикризисный инструмент. Цифровая платформа помогает местным производителям и малым и средним предприятиям (МСП) находить рынки сбыта, продвигать свою продукцию за пределами региона и участвовать в закупках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основная задача платформы — это кооперация бизнеса. Она связывает крупные предприятия и государственных заказчиков с местными поставщиками, способствуя созданию внутренних производственных цепочек и снижению зависимости от внешних поставок.

Платформа включает несколько модулей: «Каталог предложений», где производители могут разместить информацию о своей продукции, «Каталог потребностей», где заказчики публикуют запросы на закупку, и «Закупочный модуль», который организует анонимные электронные торги. Запуск «Центра импортозамещения» помог заказчикам находить альтернативные импортные комплектующие, а производителям — получать новые заказы.

Оператором РМЦ выступает АО «Агентство по государственному заказу РТ», которое также проводит обучающие вебинары для участников. Благодаря этой платформе региональный бизнес расширяет свои рынки сбыта, укрепляет кооперационные связи, снижает зависимость от внешних поставок и способствует локализации производства.

Ранее сообщалось, что инноваторы Татарстана могут получить до 30 млн рублей.

Никита Егоров