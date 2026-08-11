Объем интернет-торговли в РФ вырос на 18,7%

Почти 80% оборота обеспечивают регионы

Фото: Мария Зверева

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) опубликовала итоги первого полугодия 2026 года. Согласно отчету, общий объем онлайн-продаж в России составил 7,2 трлн рублей — это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Драйвером роста интернет-торговли остаются регионы. Мы видим, что этот канал наиболее востребован там, где традиционная розница решает иные задачи — это прежде всего обеспечение повседневного спроса, — передает слова президента АКИТ Артема Соколова «Интерфакс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подавляющая часть покупок (96,6%) пришлась на отечественные интернет-магазины и платформы — 6,9 трлн рублей. Трансграничные заказы заняли всего 3,4% (245,8 млрд рублей).

Доля интернет-торговли в структуре розничных продаж страны увеличилась с 20,9 до 22,2%. При этом основную динамику обеспечивают регионы, на которые приходится почти 80% всего оборота. Москва и Санкт-Петербург суммарно дают лишь 21%.

Ранее сообщалось о том, что атаки беспилотников на склады маркетплейсов в России привели к кризису в сфере онлайн-торговли.

Вадим Вахрушев