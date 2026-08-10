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Путин заявил о необходимости безопасных и доступных поездок на транспорте

18:12, 10.08.2026

Это касается как крупных городов, так и малых населенных пунктов

Путин заявил о необходимости безопасных и доступных поездок на транспорте
Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Улан-Удэ, посвященного развитию общественного транспорта, подчеркнул, что все виды пассажирских перевозок — автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные электрички — должны работать строго по графику.

— Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене, — передает РИА «Новости».

Это требование, по его словам, должно соблюдаться повсеместно — в крупнейших городах, малых населенных пунктах, сельской местности и даже в самых отдаленных регионах. Особое внимание необходимо уделить опорным населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте.

Вадим Вахрушев

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