Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии составил 49,15 млн человек

Международные перевозки выросли на 0,6%, до 12,81 млн человек

Фото: Арсений Фавстрицкий

Росавиация опубликовала итоги работы авиакомпаний за первое полугодие 2026 года. По данным ведомства, суммарный пассажиропоток составил 49,15 млн человек — почти столько же, сколько было перевезено за аналогичный период прошлого года (50,8 млн).

— Пассажиропоток на международных линиях составил 12,81 млн человек, что на 0,6% больше аналогичного периода прошлого года, — передает сообщение ТАСС.

В июне рост международных перевозок ускорился до 1,2% (2,42 млн пассажиров). При этом полеты в страны дальнего зарубежья (исключая СНГ) за шесть месяцев выросли на 1,6%, до 8,22 млн, а в июне — на 2,8% (1,54 млн).

Реальное время / realnoevremya.ru

Суммарный пассажирооборот за январь — июнь достиг 131,59 млрд пассажиро-километров, что сопоставимо с прошлогодним уровнем. Аэропорты России за полугодие приняли и отправили 97,16 млн пассажиров, при этом на международные рейсы пришлось 24,61 млн человек — на 6% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось о том, что лоукостер «Победа» с 27 октября возобновляет прямые рейсы из Казани в Дубай.

Вадим Вахрушев