Грузия с мая по август экспортировала в РФ более 90% урожая голубики

Общий экспорт вырос на 55%

Фото: Людмила Губаева

Грузинские аграрии в летний сезон направили на внешние рынки почти 10 тыс. тонн голубики. Как сообщило Министерство окружающей среды и сельского хозяйства республики, с 1 мая по 10 августа 2026 года за рубеж поставлено 9,9 тыс. тонн ягоды, причем основным импортером стала Россия — более 9 тыс. тонн (свыше 90% от всего экспорта).

— Вторым крупным покупателем грузинской голубики с мая по август является Евросоюз (498 т). Далее следуют Армения (192 т), Турция (102 т) и ОАЭ (70 т), — сообщает ТАСС.



По сравнению с прошлым годом грузинский экспорт голубики вырос на 55% в объеме и на 47% в денежном выражении. Общая стоимость поставок составила $63,3 млн. Средняя цена 1 кг грузинской ягоды на международном рынке — $6,4.

В первом полугодии 2026 года россияне совершили почти 500 тыс. поездок в Грузию — 497 513, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вадим Вахрушев