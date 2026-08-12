Ведущего бухгалтера ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» внесли на Электронную доску почета Татарстана

Всего платформа объединяла более 15 тыс. человек

На сегодняшний день платформа «Электронная доска почета Республики Татарстан» уже объединила 15 тыс. работников. Своих лучших сотрудников для участия в проекте представили 5 тыс. предприятий республики.



О ее создании стало известно 1 Мая — в Праздник Весны и Труда, когда чествовали трудовые династии со всего Татарстана. Тогда раис республики Рустам Минниханов подписал указ о ее создании.

В числе включенных на доску почета — ведущий бухгалтер ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Юлия Соловьева. В компании она работает уже 24 года.

— Каждый вносит свой вклад в компанию, каждый старается, чтобы все было безопасно, четко, отлажено, — прокомментировала Юлия Соловьева телеканалу ТНВ свое включение в проект.