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Ведущего бухгалтера ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» внесли на Электронную доску почета Татарстана

11:44, 12.08.2026

Всего платформа объединяла более 15 тыс. человек

Ведущего бухгалтера ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» внесли на Электронную доску почета Татарстана
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

На сегодняшний день платформа «Электронная доска почета Республики Татарстан» уже объединила 15 тыс. работников. Своих лучших сотрудников для участия в проекте представили 5 тыс. предприятий республики.

О ее создании стало известно 1 Мая — в Праздник Весны и Труда, когда чествовали трудовые династии со всего Татарстана. Тогда раис республики Рустам Минниханов подписал указ о ее создании.

В числе включенных на доску почета — ведущий бухгалтер ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Юлия Соловьева. В компании она работает уже 24 года.

— Каждый вносит свой вклад в компанию, каждый старается, чтобы все было безопасно, четко, отлажено, — прокомментировала Юлия Соловьева телеканалу ТНВ свое включение в проект.

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