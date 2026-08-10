Стоимость бывшего сапфирового завода в Челнах снизилась на торгах на 400 млн рублей

В состав лота входят пять земельных участков, 11 зданий и другие сооружения

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах снова выставили на продажу имущественный комплекс бывшего завода «Кама Кристалл Технолоджи» (ККТ) с начальной ценой в 2,8 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в мае этого года завод продавали за 3,2 млрд рублей, а аукцион был запланирован на 7 июля. Однако не поступило ни одной заявки, и в результате стоимость была снижена на 400 млн рублей.

В состав лота входят пять земельных участков, 11 зданий, три сооружения, расположенные в Производственном проезде, 38, а также автомобиль Hyundai H-1 и товарные запасы предприятия. Указанные земля, здания и сооружения находятся в залоге у ЗАО «МЭКТ». На повторные торги установлен задаток в 141 млн рублей, а шаг аукциона составляет 5%.

Никита Егоров