Центробанк призвал кредиторов поддержать пострадавших от терактов предпринимателей

Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов

Фото: Дарья Пинегина

Банк России призвал кредитные организации оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от терактов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В частности, малые и средние предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складов, производств, торговых и офисных помещений, могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Центральный банк России рекомендует кредитным организациям учитывать запросы таких заемщиков, даже если они не имеют права на кредитные каникулы согласно закону.

Кроме того, кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий кредитных договоров рекомендуется оперативно информировать заемщика о новом графике платежей.

Важно, что реструктуризация не должна негативно сказаться на кредитной истории предпринимателей, пострадавших от терактов на складах. Рекомендации ЦБ по поддержке таких заемщиков будут действовать до конца августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что бизнес обяжут регистрировать сим-карты для устройств на «Госуслугах».

Никита Егоров