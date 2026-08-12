Количество зарегистрированных новых КАМАЗов в России увеличилось на 11% за год

Говорить о полноценном восстановлении рынка грузовиков в России пока рано, считают эксперты

Фото: Людмила Губаева

В июле 2026 года в России зарегистрировали 1 653 новых КамАЗов. Это на 11% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из аналитики «Автостата».

— Рост также показали Dongfeng — до 322 машин, МАЗ — до 298 ед. и Урал — до 233 шт. Одновременно продажи ряда крупных игроков снизились. Sitrak сократил результат с 455 до 360 автомобилей, ГАЗ — с 413 до 322 ед., FAW — с 304 до 233 шт., Shacman — с 293 до 207 машин, — говорится в сообщении.

агентство "Автостат"

По итогам семи месяцев количество зарегистрированных новых КамАЗов увеличилось на 5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 10 335 машин, Dongfeng — 21%, Урал — 13%. Наиболее заметное падение зафиксировано у Sitrak: регистрации сократились с 4356 до 1856 автомобилей. Снижение также показали ГАЗ, FAW и Shacman.

В целом же по России в июле текущего года зарегистрировали 4785 новых грузовых автомобилей. Это почти столько же, сколько годом ранее (4796 ед.). По сравнению с июнем рынок вырос на 22%, с 3920 машин.

— Говорить о полноценном восстановлении пока рано. За январь-июль было зарегистрировано 29 287 новых грузовиков против 33 931 годом ранее. Снижение составило 14%... Июль показал восстановление спроса после слабых предыдущих месяцев, но общий тренд рынка пока остается отрицательным. Рост концентрируется вокруг отдельных марок и моделей, тогда как суммарный результат семи месяцев по-прежнему фиксирует двузначное снижение, — отметили аналитики агентства.

Ранее сообщалось, что с начала года стоимость б/у иномарок в Татарстане выросла на 6%.

Никита Егоров