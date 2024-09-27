ГБУ Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан
Общая информация
Директор — Валиев Марс Мулланурович
Государственное бюджетное учреждение «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан» ( ГБУ «НПО Геоцентр РТ») создано в 2020.
Организация является правопреемником государственного унитарного предприятия “Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан”.
Функции и полномочия учредителя ГБУ «НПО Геоцентр РТ» осуществляет Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Основной целью деятельности ГБУ «НПО Геоцентр РТ» является мониторинг состояния недр и информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц актуальной и достоверной информацией о состоянии недр на территории Республики Татарстан и степени его изменения под влиянием природных и техногенных факторов.
Деятельность ГБУ «НПО Геоцентр РТ» осуществляется за счет финансового обеспечения выполнения Государственного задания, государственных контрактов, а также хозяйственно-договорных отношений с юридическими и физическими лицами.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Космонавтов, 59
- Телефон: (843) 248-71-57
- Email: gupgeocentr@mail.ru
- Сайт: https://geocentr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 27.09.2024