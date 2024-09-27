ГБУ Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан

Общая информация

Директор — Валиев Марс Мулланурович

Государственное бюджетное учреждение «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан» ( ГБУ «НПО Геоцентр РТ») создано в 2020.

Организация является правопреемником государственного унитарного предприятия “Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр Республики Татарстан”.

Функции и полномочия учредителя ГБУ «НПО Геоцентр РТ» осуществляет Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Основной целью деятельности ГБУ «НПО Геоцентр РТ» является мониторинг состояния недр и информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц актуальной и достоверной информацией о состоянии недр на территории Республики Татарстан и степени его изменения под влиянием природных и техногенных факторов.

Деятельность ГБУ «НПО Геоцентр РТ» осуществляется за счет финансового обеспечения выполнения Государственного задания, государственных контрактов, а также хозяйственно-договорных отношений с юридическими и физическими лицами.

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