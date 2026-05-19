Гамова войдет в Международный зал славы волейбола, Алекно включить пока отказались

Церемония принятия новых членов Зала славы намечена на 17 октября в США

Бывший капитан женского «Динамо-Ак Барс» и сборной России Екатерина Гамова войдет в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Торжественная церемония, посвященная включению россиянки в Зал славы, состоится 17 октября в американском Холиоке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом от России в шорт-листе кандидатов на попадание в Зал славы было три представителя. Помимо Гамовой рассматривались главный тренер питерского «Зенита» Владимир Алекно и известный в прошлом советский волейболист Юрий Панченко. Однако по двум последним нет информации о положительном ответе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гамова дважды выигрывала чемпионат мира со сборной России и выходила в финал Олимпиады, в ее активе 11 титулов чемпионки страны, в том числе с казанским «Динамо-Ак Барс». Она завершила профессиональную карьеру в 2016 году.

Подробнее о том, кто претендовал войти в Зал славы волейбола от России, читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин