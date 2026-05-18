Председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России стал Дмитрий Свищев

Произошло официальное объединение ФЛГР с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья

Председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России стал первый зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Такое решение приняли на отчетно-выборной конференции организации, пишет ТАСС.

Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России появилась на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) — ее объединили с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Голосование за образование новой организации также прошло на сегодняшней конференции, сообщает «Матч ТВ».

23 марта сообщалось, что Свищев занял пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Елену Вяльбе. О предстоящем объединении нескольких федераций Вяльбе рассказывала 18 марта.

