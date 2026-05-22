Тренер «Локомотива» хочет показать Кубок Гагарина в Северной Америке

Тренер «Локомотива» Майк Пелино намерен показать Кубок Гагарина в Северной Америке. Канадский специалист считает трофей красивым и достойным для показа североамериканцам.

— Я бы хотел привезти Кубок Гагарина в Северную Америку, надеюсь на это. Правда, не знаю, посмотрим, что скажет КХЛ. Есть Боб Хартли, я сам, Байрон Фрез — было бы неплохо показать кубок людям в Северной Америке. Это красивый кубок, — сказал Пелино Metaratings.ru.

Также желание увезти Кубок Гагарина в Канаду выразил нападающий «Локомотива» Байрон Фрез. Каждый игрок команды победителя летом получит возможность побыть несколько дней отдельно с трофеем.

Напомним, «Локомотив» второй сезон подряд стал чемпионом Кубка Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин