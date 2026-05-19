Агент Сафонов поделился мнением, стоит ли «Рубину» продавать Даку этим летом

16:50, 19.05.2026

Известный футбольный функционер посоветовал казанцам не расставаться с албанским форвардом

Фото: Динар Фатыхов

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Реальному времени» ответил на вопрос, стоит ли «Рубину» продавать этим летом свою главную звезду — нападающего Мирлинда Даку.

— Тут, понимаешь, надо четко обозначить, какие задачи «Рубин» будет преследовать в следующем сезоне РПЛ. Если, условно, клуб хочет попасть в пятерку или тройку призеров, Мирлинда Даку продавать не стоит. Ведь все равно в «Рубине» не такая богатая линия нападающих. Продадут Даку, а играть кто будет? К тому же, продав его, например, за 10 млн евро, не факт, что «Рубин» сможет купить ему замену за такую сумму. Плюс Даку — адаптированный к российскому футболу и встроенный в командную игру, — сказал Сафонов.

По итогам сезона РПЛ 2025/26 «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице.

Евгений Романов

