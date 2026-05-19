«Ак Барс» организовал фан-зоны в Альметьевске и Нижнекамске для просмотра финала Кубка Гагарина

В Казани, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске будут работать фан-зоны, в которых можно будет посмотреть пятый матч финала Кубка Гагарина

Сегодня «Ак Барс» и «Локомотив» проведут пятый матч финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени.

В четырех городах Татарстана организованы специальные фан-зоны, на территории которых болельщики могут насладиться просмотром хоккея.

В Нижнекамске это «Татнефть Арена Нижнекамск», в Альметьевске — сквер «Каракуз», в Бугульме — на Центральной площади.

В Казани традиционно продолжают работу три основные площадки. Это ТРЦ «Мега» (0 этаж), ТРЦ «KazanMall», парк «Елмай».

Евгений Романов