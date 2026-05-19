Сегодня УНИКС сыграет четвертый матч полуфинала против «Зенита» — счет в серии 1:2

Для выхода в финал одной из команд надо забрать четыре победы

В четвертом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ до четырех побед «Зенит» примет УНИКС при счете 2–1 в пользу питерского клуба. Игра состоится в Санкт-Петербурге 19 мая в 19:30 мск. В прошлой игре петербуржцы уверенно обыграли казанцев на домашнем паркете в КСК «Арена» со счетом 103:74 — решающий отрыв создали уже в первой четверти за счет точных трехочковых бросков.

По словам главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича, петербургская команда продемонстрировала более качественную игру на протяжении всего матча. «Сегодня, пожалуй, только Бингэм провел приличный матч. Все остальные сыграли плохо», — заявил после игры тренер.

У УНИКСа лучшими были Маркус Бингэм с 23 очками, 8 подборами и блок‑шотом, а также Алексей Швед с 16 очками. Победа в третьем матче позволила «Зениту» не только выйти вперед в личных встречах с УНИКСом в сезоне (5–4), но и захватить лидерство в серии плей‑офф.

Для УНИКСа предстоящий матч критически важен: победа позволит сравнять счет в серии, а поражение поставит команду в сложное положение — чтобы выйти в финал, казанцам придется выиграть все оставшиеся матчи, в том числе гостевой в Санкт‑Петербурге.

Подробнее о домашних играх УНИКСа против «Зенита» в плей-офф — в материалах «Реального времени».



Наталья Жирнова