Новости спорта

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Шестой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Казани

08:03, 21.05.2026

В случае сегодняшней победы ярославцы завоют свой второй Кубок Гагарина

Шестой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Казани
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Сегодня в столице Татарстана пройдет шестой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом».

Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент счет в серии — 3:2 в пользу ярославцев. Днями ранее казанцы уступили в гостях «железнодорожникам» со счетом 1:4.

В случае сегодняшней победы над «Ак Барсом» «Локомотив» завоюет свой второй Кубок Гагарина в истории клуба.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Брагиным, российским автогонщиком, пилотом команды «ТАИФМоторспорт»
Официальные партнеры