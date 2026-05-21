Шестой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдет сегодня в Казани
Сегодня в столице Татарстана пройдет шестой матч финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом».
Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
На данный момент счет в серии — 3:2 в пользу ярославцев. Днями ранее казанцы уступили в гостях «железнодорожникам» со счетом 1:4.
В случае сегодняшней победы над «Ак Барсом» «Локомотив» завоюет свой второй Кубок Гагарина в истории клуба.
