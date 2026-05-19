Министр спорта России Дегтярев: 80% госденег в футболе уходит на легионеров, агентов

Глава ведомства пригрозил еще сильнее ужесточить лимит на иностранцев, если российские клубы не пересмотрят работу с молодыми воспитанниками

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что еще сильнее ужесточит лимит на легионеров, если футбольные клубы не пересмотрят работу с молодыми воспитанниками. Глава ведомства считает, что 80% госденег в футболе уходит на оплату агентов и иностранных футболистов.

С сезона-2026/2027 в Российской премьер-лиге ужесточат лимит на легионеров до формата 12/7. То есть в заявке могут находиться 12 иностранцев, но при этом на поле — не более семи одновременно.

— Пришлось подписать приказ, пока снижение на одного легионера. Он не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю — 6 и 11. Я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд — это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпораций и госкомпаний. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Это безобразие, я считаю, — сказал Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

При этом сам министр заявил, что справедливым считает лимит на легионеров, где в заявке могут быть 10 иностранцев, а на поле — не более пяти одновременно.

Напомним, на выходных закончился очередной чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионом страны стал питерский «Зенит», на состав которого ушло почти 200 млн евро. За команду из Санкт-Петербурга, в частности, выступают большое количество легионеров, двое из которых отправятся на чемпионат мира — 2026 с Бразилией.

