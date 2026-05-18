Стали известны трансферные планы Артиги в казанском «Рубине»

Испанский тренер рассказал о позициях, которые хочет усилить в команде летом

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, какие позиции в команде требуют усиления в летнее трансферное окно. По словам испанца, ему необходимы левоногие футболисты в оборону и атакующую линию.

— Мы все обсудим со спортивным директором, какие позиции необходимы. Надо восполнить недостаток левоногих игроков: центрального, крайнего защитников. Иметь игроков более креативного профиля. Сейчас многое в команде зависит от Даку — это здорово. Но наличие большего количества креативных игроков поможет нам в реализации моментов, — сказал Артига.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, «Рубин» финишировал на восьмом месте в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне команда под руководством Рашида Рахимова заняла седьмую строчку. Российский специалист был уволен в январе, вместо него назначили испанца Франка Артигу.

Накануне стало известно, что «Рубин» расстается с капитаном Олегом Ивановым и Александром Зотовым.

Зульфат Шафигуллин