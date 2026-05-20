Игры «Рубина» за сезон посетили более 200 тысяч болельщиков

А самый длинный спор болельщиков в комментариях социальных сетей команды длился более пяти часов

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» за прошедший сезон РПЛ реализовал более 2,7 тысячи игровых футболок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При этом игры «Рубина» в Казани посетило более 212 тысяч болельщиков, а самый длинный спор болельщиков в комментариях социальных сетей команды длился более пяти часов. Напомним, что недавно команда назвала дату начала своих летних сборов в Казани.

Наталья Жирнова