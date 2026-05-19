УНИКС упустил важную победу над «Зенитом» со счетом 77:81 — 1:3 в серии

Казанцы забрали по очкам вторую половину игры, но этого не хватило, чтобы переиграть соперников

«Зенит» вырвал победу у УНИКСа в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге — 77:81 в пользу петербуржцев. Казанцы упустили важную победу в серии (1:3) и едут домой с двумя проигрышами на выезде.

УНИКС забрал по очкам вторую половину игры (12:23 — в третьей четверти, 18:19 — в четвертой), но этого не хватило, чтобы переиграть соперников. Несколько ошибок Пэриса Ли не дали казанцам шанса на победу под конец игры — пробивной фол на Ксавьера Муна и нереализованный двухочковый бросок.

Лидерами игры у казанцев стали Маркус Бингэм, который заработал для команды 20 очков и совершил пять подборов, а также Джален Рейнольдс (14 очков, шесть подборов и четыре голевые передачи) и Пэрис Ли (восемь очков и четыре голевые передачи). Напомним, Бингэм стал MVP игры в команде второй матч подряд.

У «Зенита» отличились Джонни Джузэнг — 20 очков (три из трех реализованных трехочковых бросков), Лука Шаманич — 15 очков (5/5 двухочковых и 1/1 трехочковый). Ксавьер Мун также набирает 15 очков и делает 4 голевые передачи.

Команды играют до четырех побед в полуфинале, следующий матч состоится в Казани 22 мая.

Наталья Жирнова