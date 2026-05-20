Игры КХЛ установили новый рекорд посещаемости в сезоне-2025/26 — 6,56 млн человек

Новый максимум был зафиксирован по итогам финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом»

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига обновила общий рекорд посещаемости в сезоне-2025/26. Новый максимум был зафиксирован по итогам финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом»: всего матчи сезона посетили 6,56 млн зрителей, а в среднем на каждой игре присутствовали 7,9 тысячи человек.

Предыдущий рекорд был установлен годом ранее: тогда общее число зрителей за сезон составило 6,54 млн человек, а средняя посещаемость достигла 7,5 тысячи зрителей на матч.

Особого успеха удалось добиться в ходе регулярного чемпионата текущего сезона — он стал самым посещаемым в истории лиги. На 748 матчах побывали 5,87 млн зрителей, что соответствует средней посещаемости 7,8 тысячи человек на игру. Оба показателя — и общее число болельщиков, и средний показатель на матч — оказались лучшими за все время существования КХЛ.

Наталья Жирнова