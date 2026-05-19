Новости спорта

15:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Минпросвещения внедрит в России единый учебник по физкультуре

14:57, 19.05.2026

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что пособие находится на стадии разработки

Минпросвещения внедрит в России единый учебник по физкультуре
Фото: Динар Фатыхов

В российских школах появится единый учебник по физической культуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей физкультуры в Тульской области.

— У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник,— цитирует слова Кравцова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в российских школах появится единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Сотниковым, пилотом команды «КАМАЗ-мастер»