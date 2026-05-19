Минпросвещения внедрит в России единый учебник по физкультуре

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что пособие находится на стадии разработки

В российских школах появится единый учебник по физической культуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского съезда учителей физкультуры в Тульской области.

— У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник,— цитирует слова Кравцова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в российских школах появится единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России.

