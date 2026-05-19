Капитан «Зенита» и Неймар поедут со сборной Бразилией на ЧМ-2026 по футболу

Стал известен окончательный состав бразильской команды на мундиаль

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос и нападающий «Сантоса» Неймар поедут на чемпионат мира — 2026 в Мексике и США. Игроки включены в окончательный состав сборной Бразилии на мундиаль.

Всего в список попали 26 футболистов: три вратаря, девять защитников, пять полузащитников и девять нападающих. В том числе два игрока питерского «Зенита» — защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике.

Тренирует сборную Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти.

Вратари : Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Уэвертон («Гремио»).

: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники : Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило дос Сантос («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»)

Нападающие: Эндрик («Лион» / «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья Диас («Барселона»), Райан Роша («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).



Сборная Бразилии на чемпионате мира сыграет в группе С, их соперниками станут команды Марокко, Гаити и Шотландии.

Напомним, сборная России не сыграет на ЧМ-2026 в Мексике и США из-за введенных против российского футбола санкций. Россияне не выступают в официальных международных турнирах с весны 2022 года.

Зульфат Шафигуллин