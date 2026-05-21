«Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

Ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финала со счетом 3:2

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Встреча в столице Татарстана завершилась победой ярославцев со счетом 3:2.

Таким образом, «Локомотив» завоевал свой второй Кубок Гагарина в клубной истории. Отметим, что главный трофей КХЛ ярославская команда добывала и в прошлом году.

В сегодняшнем матче дублем у гостей отметился нападающий Егор Сурин. Форвард забил шайбы на четвертой и тринадцатой минутах первого периода. Еще один гол в составе «Локомотива» оформил на свой счет нападающий Максим Шалунов на 52-й минуте.

У казанцев первую шайбу забил нападающий Нэйтан Тодд на 54-й минуте. На 57-й минуте Никита Лямкин сократил преимущество «Локомотива» до минимума.

«Ак Барс» играл в финале Кубка Гагарина впервые с 2023 года. Последний раз казанцы становились триумфаторами в плей-офф в 2018 году.

Евгений Романов