Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани предложил переименовать пляж «Локомотив» в «Ак Барс»

Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов предложил переименовать пляж «Локомотив» в «Ак Барс». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Сегодня «Ак Барс» играет пятый матч в финальной серии с «Локомотивом». Давайте поддержим нашу команду и переименуем пляж «Локомотив» в «Ак Барс»! — говорится в публикации.

К посту Салихов прикрепил видео, на котором показано, как хоккейная шайба стирает с песка надпись «Пляж Локомотив». Вместо нее появляется «Пляж Ак Барс».



Напомним, пятый матч финала Кубка Гагарина пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени. В четырех городах Татарстана организованы специальные фан-зоны, на территории которых болельщики могут насладиться просмотром хоккея.

Галия Гарифуллина