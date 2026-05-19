Сегодня состоится пятый матч финала между «Ак Барсом» и «Локомотивом»

08:05, 19.05.2026

Казанцы могут впервые повести в серии с ярославцами

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня сыграет в пятом матче финала против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Счет в серии — 2:2. Ранее игроки казанской команды добили дома победу с минимальным преимуществом — 2:1.

Голами отметились нападающие Артем Галимов и Александр Барабанов.

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанцы последний раз брали трофей в 2018 году.

Евгений Романов

