Сегодня состоится пятый матч финала между «Ак Барсом» и «Локомотивом»
Казанцы могут впервые повести в серии с ярославцами
«Ак Барс» сегодня сыграет в пятом матче финала против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Счет в серии — 2:2. Ранее игроки казанской команды добили дома победу с минимальным преимуществом — 2:1.
Голами отметились нападающие Артем Галимов и Александр Барабанов.
«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанцы последний раз брали трофей в 2018 году.
