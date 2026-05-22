УНИКС готовится к решающей битве против «Зенита» за выживание в плей-офф
Казанцам необходима победа, чтобы остаться в розыгрыше и побороться за шанс на выход в финал
Сегодня УНИКС встретится с «Зенитом» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в казанском «Баскет-холле» при счете 1-3 в серии в пользу петербуржцев. Казанцам необходима победа, чтобы остаться в розыгрыше и побороться за шанс выхода в финал.
В предыдущих матчах серии в Санкт-Петербурге «Зенит» продемонстрировал высокую эффективность трехочковых бросков, особенно отличился Джонни Джузэнг, а у УНИКСа лучшие показатели у центрового Маркуса Бингэма.
В последней игре казанцы имели шансы на победу, но ряд ошибок не позволил сравнять счет в серии. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». Команды для выхода в финал плей-офф играют до четырех побед. Сегодняшняя игра начнется в 19:30 мск.
