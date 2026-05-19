Агент Алексей Сафонов назвал сильнейшего российского нападающего в РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в интервью «Реальному времени» назвал сильнейшего нападающего в РПЛ.

— Объективно Константин Тюкавин — сильнейший российский нападающий прямо сейчас?

— На мой взгляд, да. В этом сезоне он забил десять мячей. Но он и на два месяца позже начал играть из-за долгого восстановления после разрыва крестообразных связок. Да, Кордоба забил за сезон семнадцать. Но сколько Тюкавин отыграл в среднем минут за один матч? 66 минут. То есть вот эти оставшиеся тридцать минут надо умножить на 30 матчей, и мы получим в сумме 900 минут. Считай, десять матчей не доиграл. Я уверен, что если бы вот эти десять матчей добавить, еще семь мячей он бы наковырял.

Костя — молодец! После травмы вернулся только сильнее. Некоторые журналисты язвили, что результативность Кости упала. А я сразу сказал, что свои 10 он забьет, — сказал Сафонов.

По итогам минувшего сезона РПЛ московское «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате.



Евгений Романов