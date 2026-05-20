Анвар Гатиятулин после пятого матча с «Локомотивом»: «Мы бились до конца»

Наставник казанцев о причинах поражения «Ак Барса» во вчерашней игре в Ярославле

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании пятого матча финальной серии с «Локомотивом» (1:4) прокомментировал итоги встречи.

— Что пошло не так во втором периоде?

— Перед серией говорили, что важно будет уметь играть отрезки, когда шайба у нас и когда у соперника. Здесь было больше брака. Не хватало контроля шайбы, потому что, когда теряешь ее, много сил тратится на отборе. Соперник воспользовался этим моментом.

— Насколько принципиально важно было закончить матч с голом?

— Принципиальна вся игра, поэтому играли до конца.

— Почему в этой серии поражения и победы чередуются?

— Идет противостояние равных команд, решают именно те компоненты, о которых говорили ранее.

— При 1:4 вы снова снимали вратаря, хотя обычно в таких ситуациях лидеров стараются поберечь. У вас еще много сил?

— Мы имели игровое преимущество и пользовались этим до конца. Конечно, хотели забить. Понятно, что противостояние, которое уже так долго идет, отнимает силы. С таким графиком будет важно правильно подготовиться к следующему матчу.

— Можете сказать, что сделаете все, чтобы вернуться в Ярославль?

— Да, у нас сильная команда, достаточно сильных сторон. Будем выходить и доставать, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет в Казани 21 мая. Счет в серии «Локомотива» и «Ак Барса» — 3:2 в пользу ярославцев.

Евгений Романов