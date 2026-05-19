Пашков: «Ак Барс» и «Локомотив» показывают среднее качество хоккея

Эксперт оценил финальную серию Кубка Гагарина

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» и «Локомотив» показывают среднее качество хоккея в финале Кубка Гагарина. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Эксперт считает, что обе команды играют от обороны с малым количеством красивых комбинаций.

— И Ярославль, и Казань играют в своеобразные шахматы, каждый раз находят какие-то новые ходы, есть сюжет. Другое дело, что качество хоккея очень среднее. Обе команды играют от обороны, мало эффектных комбинаций, все по максимуму упрощено, шайба постоянно летает по бортам. Скромный в плане мастерства финал, — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

После четырех матчей серии счет в противостоянии «Ак Барса» и «Локомотива» ничейный — 2:2. Обладателем титула станет команда, которая первой одержит четыре победы над своим соперником.

«Локомотив» является действующим чемпионом Кубка Гагарина. Ярославская команда третий сезон подряд выходит в финал плей-офф.

Сегодня ночью в преддверии пятой игры Ярославская область подверглась массированной атаке беспилотников. Информации об отмене встречи пока не поступало.

Зульфат Шафигуллин