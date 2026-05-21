Экс-форвард «Ак Барса» Степанов заявил, что разочарован финалом Кубка Гагарина

Известный хоккеист ожидал большего от противостояния «барсов» с ярославским «Локомотивом»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший хоккеист «Ак Барса» Александр Степанов заявил, что разочарован финалом Кубка Гагарина. Экс-игрок «барсов» ждал большего от противостояния казанцев с ярославским «Локомотивом».

— Немного большего ожидал от финала, больше страсти, огня, запала. Может быть, две, возможно, оставшиеся игры, когда «Ак Барсу» некуда отступать, а «Локомотиву» надо побеждать, чтобы стать чемпионом, должны быть более насыщенные, поамбициознее, с большим количеством стыков. И команды будут лучше двигаться, потому что, мне кажется, они подошли к финалу немного уставшими. У Ярославля были длинные две последние игры с Омском, Казани почему-то не хватает движения, — сказал Степанов Metaratings.ru.

Также Степанов добавил, что не видит необходимости менять вратаря «Ак Барса» на шестую игру серии. По словам эксперта, Тимур Билялов играет увереннее своего визави Максима Арефьева.

«Локомотив» ведет со счетом 3:2 в серии до четырех побед. Следующий матч финала Кубка Гагарина состоится 21 мая в Казани в 19.30 по московскому времени. В случае победы «Локомотив» второй год подряд станет обладателем трофея. Ярославская команда в нынешнем сезоне выступает в качестве действующего чемпиона лиги.

Зульфат Шафигуллин