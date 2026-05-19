«Уважение к Татарстану»: Сафонов — о приглашении Сафиуллина в исполком РФС

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал вхождение президента «Рубина» в исполком РФС

Российский футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отреагировал на новость о том, что президент «Рубина» Марат Сафиуллин вошел в исполком РФС.

— Я считаю, что в этом вопросе РФС проявил уважение к «Рубину» как к клубу, организации. Команда дважды выигрывала чемпионат страны, Кубок, Суперкубок в России, в Европе здорово выступала. Поэтому, когда в исполкоме освободилось два места, одно решили дать представителю «Рубина», и это правильно. РФС проявил уважение к Татарстану и спортивным традициям региона, повысил статус «Рубина», — сказал Сафонов.

По итогам прошедшего сезона РПЛ (2025/26) казанский клуб занял восьмое место в чемпионате.

Евгений Романов