Гатиятулин высказался о своем будущем в «Ак Барсе» после поражения в финале

Тренер ответил на вопрос, желает ли он остаться рулевым казанской команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о своем будущем после поражения в финале. В финальной серии казанцы проиграли ярославскому «Локомотиву» в шести матчах — 2:4.

— Мы проделали огромную работу. Многое, что планировали перед сезоном, удалось воплотить. Конечно, хотелось бы продолжить. Наверное, оценит мою работу руководство. Конечно, любой матч, каждый сезон дает определенный опыт. У меня такой принцип, что надо всегда учиться и использовать любую возможность, любую информацию для роста, — сказал Гатиятулин.

Решающий, шестой матч состоялся в четверг в Казани. «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:3 и упустил возможность завоевать Кубок Гагарина. Подробнее — в материале «Реального времени». Ярославская команда второй год подряд становится победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт Гатиятулина с «Ак Барсом» истекает в июне 2026 года.

Зульфат Шафигуллин