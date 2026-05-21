Эксперт назвал позиции, которые надо усилить «Рубину», чтобы стать чемпионом

Экс-защитник казанцев Попов считает, что с Франком Артигой команда способна бороться за самые высокие места в чемпионате

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов назвал позиции, которые надо усилить казанской команде, чтобы стать чемпионом. По его словам, с Франком Артигой «рубиновые» способны бороться за высокие места в чемпионате.

— Если казанцы возьмут пять квалифицированных футболистов, то будут бороться за чемпионство в следующем сезоне. Увольнение Рашида Рахимова было оправданным. Франку Артиге нужно минимум пять игроков в основу: два центральных защитника, опорник, нападающий и крайний защитник. Если это сложится, то у них будет очень боеспособная команда, — сказал Попов Metaratings.ru.

«Рубин» с Франком Артигой занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2025/2026. Казанцы сыграли вничью в последнем туре чемпионата с одним из аутсайдеров турнира «Пари НН» (2:2).

В минувшем сезоне «Рубин» под руководством российского тренера Рашида Рахимова финишировал седьмым в РПЛ — на одну строчку выше, чем при Артиге.

