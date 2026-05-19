«Локомотив», победив «Ак Барс», находится в шаге от Кубка Гагарина
Казанцы уступили в пятом матче финала. Игра в Татарстане может стать решающей в серии
«Ак Барс» потерпел поражение в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Матч в Ярославле завершился победой «Локомотива» со счетом 4:1.
Первый период прошел без заброшенных шайб. На 28-й минуте во втором периоде счет в матче открыл нападающий Байрон Фрэз — 1:0.
На 30-й минуте упрочил преимущество хозяев Никита Кирьянов — 2:0.
На 42-й минуте в третьем периоде Байрон Фрэз обеспечил разницу «Локомотиву» в три шайбы — 3:0.
На 56-й минуте в пустые ворота забил Артур Каюмов — 4:0. На 58-й минуте Александр Хмелевский установил итоговый счет во встрече — 4:1.
Следующая игра между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдет в Казани 21 мая. В случае победы послезавтра «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина.
