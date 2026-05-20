«Рубин» назвал дату начала летних сборов команды в Казани
Футболисты выйдут из отпуска 17 мая
Футболисты «Рубина» начнут готовиться к новому сезону с 17 июня на базе клуба в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе казанцев.
— Сборы стартуют 17 июня на базе клуба в Казани. Соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже, — говорится в заявлении клуба.
По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял восьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Результат оказался хуже предыдущего — в 2025 году казанская команда финишировала в чемпионате седьмой.
Напомним, ранее главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал трансферные цели клуба на лето.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».