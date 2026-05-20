Экс-тренер «Ак Барса» Горбенко объяснил победу «Локомотива» в пятом матче финала

По словам специалиста, ярославские хоккеисты оказались свежее

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о причинах поражения казанцев от ярославского «Локомотива» в пятом матче серии финала Кубка Гагарина. Ярославцам осталось одержать одну победу для чемпионства.

— Конечно, на результат повлияла нацеленность нападающих «Локомотива», игра под воротами. Хартли — молодец, поменяв сочетания звеньев он освежил их! Терпеливо проведя первый период, они за счет этой свежести добавили во втором. Получив преимущество, не упустили его, — сказал сказал Горбенко Metaratings.ru.

Горбенко считает, что «Ак Барсу» для победы в серии необходимо добавить в агрессии и нацеленности на ворота соперника. При этом экс-тренер «барсов» не стал советовать поменять голкипера Тимура Билялова на шестой матч. Эксперт уверен, что основной вратарь «Ак Барса» справится с нагрузкой.

«Локомотив» в серии до четырех побед ведет 3:2 и близок к завоеванию второго подряд Кубка Гагарина. Следующий матч противостояния состоится 21 мая в Казани в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин