Анвар Гатиятулин: «Честь работать в «Ак Барсе»

Наставник казанцев заявил, что хотел бы продолжить работу в клубе в следующем сезоне КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на большой пресс-конференции по итогам минувшего сезона КХЛ 2025/26 ответил на вопрос, хотелось ли бы ему продолжить работу в казанском клубе.

«Проделали большой путь, многое из запланированного удалось воплотить. Хотя осталась недосказанность, хотелось бы продолжить эту работу. Вчера собирались, сделали отчет, сейчас ждем решение руководства. Да, я хотел бы продолжить. Этот клуб с большой историей. Честь работать здесь», — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

В плей-офф КХЛ сезона 2025/26 Анвар Гатиятулин дошел с «Ак Барсом» до финала Кубка Гагарина. Его контракт с казанцами истекает в конце мая 2026 года.

Евгений Романов