Форвард УНИКСа Дишон Пьер может продолжить карьеру в «Галатасарае»
Баскетболист выбыл из полуфинальной гонки с «Зенитом» из-за третьей травмы за сезон
Как сообщает телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на данные турецких СМИ, канадский форвард казанского УНИКСа Дишон Пьер в ближайшее время станет игроком стамбульского «Галатасарая». Известно, что стороны уже достигли договоренности о переходе баскетболиста.
В стамбульском клубе баскетболист вновь будет работать с главным тренером Джанмарко Поццекко. Ранее они вместе выступали за итальянский клуб «Сассари» и в 2019 году выиграли Кубок ФИБА-Европа.
Как отмечают турецкие медиа, «Галатасарай» был заинтересован в подписании Пьера еще прошлым летом. Тогда игрок также мог перейти в краснодарский «Локомотив-Кубань», однако трансфер не состоялся из-за логистических трудностей, связанных с поездками семьи баскетболиста.
В минувшем сезоне Пьер выступал за УНИКС. Сезон для канадского форварда оказался непростым из-за большого количества травм — недавно баскетболист выбыл из полуфинальной гонки с «Зенитом» из-за третьей травмы за сезон.
