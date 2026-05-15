Ян Топлес и Супер Стас: VK Fest объявил состав инфлюенсеров в Казани

Фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан»

Фото: Динар Фатыхов

На VK Fest в Казани проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками Клава Кока, Дима Масленников, Вики Шоу, Импровизаторы, Платон Горохов, Ян Топлес и Супер Стас. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан». Ранее был объявлен лайн-ап выступающих артистов. На сцене «VK Fest» в Казани выступят FEDUK, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

Кроме музыки и инфлюенсеров, гостей ждут лекции и мастер-классы, развлечения для всей семьи и особый татарский колорит — на VK Fest вновь появится татарская сцена с локальными артистами. Все активности программы фестиваля будут анонсироваться до старта события.

Никита Егоров