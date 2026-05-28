Дисциплинарный совет IIHF удовлетворил апелляцию по допуску российских хоккеистов на международные турниры
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение о недопуске российских хоккейных сборных к международным соревнованиям сезона-2026/27. Основанием для такого решения стало отсутствие достаточных доказательств рисков безопасности, представленных IIHF, сообщает министр спорта России Михаил Дегтярев.
После решения дисциплинарного комитета дело переходит на рассмотрение руководящего органа IIHF, который должен принять окончательное решение о допуске российских команд к соревнованиям.
Напомним, что ранее Федерация хоккея России начала подготовку к судебному разбирательству с IIHF. В январе международная федерация не отменила санкции против российских хоккеистов.
