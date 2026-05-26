Футболисты «Рубина» Шабанхаджай и Ходжа были вызваны в сборную Косово

Футболисты «Рубина» Дардан Шабанхаджай и Велдин Ходжа получили вызов в национальную сборную Косово. Для первого это дебютное приглашение в команду: ранее он не обладал спортивным гражданством Косово.

Игроки казанского клуба сыграют против Чехии и Андорры 27 мая и 7 июня соответственно. При этом второй матч пройдет на домашнем поле в Косово.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал расширенный состав национальной команды в преддверии ближайших товарищеских матчей. В списке снова не оказалось ни одного представителя «Рубина». Справедливо ли решение наставника сборной России и что по этому поводу думают эксперты «Реального времени» — в материале.

Наталья Жирнова