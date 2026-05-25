Лидер «Локомотива» Радулов заявил, что не хотел покидать Казань

Хоккеист перешел из казанского «Ак Барса» в ярославский клуб летом 2024 года и с тех пор второй сезон становится чемпионом Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов признался, что не хотел покидать Казань. Летом 2024 года хоккеист перешел из казанского «Ак Барса» в ярославский клуб.

С тех пор Радулов дважды становился чемпионом Кубка Гагарина с «Локомотивом», в том числе в мае этого года, обыграв в финале «Ак Барс» в шести матчах серии. Решающая игра состоялась в Казани и осталась за ярославцами — 3:2.

— Я мало говорю, но сейчас скажу, что я не хотел из Казани уходить. Мне очень нравилось, я очень хотел здесь остаться. Но спортивная жизнь, она такая. Это бизнес, не все от тебя зависит, — признался Радулов в шоу «Всё хоккей».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошедшем плей-офф Кубка Гагарина Радулов набрал 17 (6+11) очков в 22 матчах, став лучшим бомбардиром «Локомотива».

Зульфат Шафигуллин