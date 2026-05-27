Максим Михайлов рассказал, почему «Зенит-Казань» уступил в финале плей-офф Суперлиги московскому «Динамо»

Максим Михайлов в интервью «Реальному времени» рассказал, в чем причины поражения «Зенита-Казани» в финале плей-офф Суперлиги.

«Что не пошло в финальной серии с московским «Динамо»? Своей игры не хватило точно. Мы не показали тот волейбол, который обычно показывали. В первую очередь неудачно играли на своей подаче, практически ни у кого она не летела, были проблемы с блоком, съемом. Было очень тяжело просто забрать очки у «Динамо». Да, на блоке у нас особенно дела не заладились, потому что очков почти не зарабатывали. Когда ты все время догоняешь по счету в партиях против такого соперника, непросто играть. Все время в состоянии какого-то стресса пребывали. Поэтому и проиграли», — сказал Михайлов.

В финале плей-офф Суперлиги 2025 года «Зенит-Казань» в трех матчах финальной серии проиграл московскому «Динамо».



